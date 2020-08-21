Генпримар: Даже если официально нахожусь в отпуске, я всегда удалённо слежу за событиями и действиями, которые происходят в городе

Генпримар: Даже если официально нахожусь в отпуске, я всегда удалённо слежу за событиями и действиями, которые происходят в городе

Ион Чебан высказался относительно своего отпуска и слухов, появившихся в прессе.

Я официально нахожусь в отпуске вместе со своей семьёй. Я тоже человек и имею право на отдых. Но я удалённо слежу за всеми событиями и действиями, которые происходят в городе, и обсуждаю вопросы с каждым ответственным лицом. Я знаю обо всех работах, мероприятиях, проектах и возникающих проблемах. Я контролирую процесс управления городом, – заявил примар.

Стоит отметить, что сегодня состоялось онлайн заседание генпримара с преторами секторов, на котором обсуждались текущие проекты в столице.

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