Генпримар: Центры размещения беженцев могут обратиться на Moldexpo за необходимыми продуктами питания

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Все центры размещения беженцев в стране, а также отдельные беженцы могут обратиться в центр на Moldexpo за необходимыми продуктами питания.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что все продукты и товары были собраны примарией Кишинёва и предназначены именно для беженцев.

Стоит отметить, что за три недели через крупнейший Центр распределения и размещения беженцев из Украины, открытый примарией, прошли около 15 000 человек. На протяжении этого времени службы примарии работали там круглосуточно.

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