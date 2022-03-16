Генпримар: Центры размещения беженцев могут обратиться на Moldexpo за необходимыми продуктами питания

Генпримар: Центры размещения беженцев могут обратиться на Moldexpo за необходимыми продуктами питания

Все центры размещения беженцев в стране, а также отдельные беженцы могут обратиться в центр на Moldexpo за необходимыми продуктами питания. 

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что все продукты и товары были собраны примарией Кишинёва и предназначены именно для беженцев.

Стоит отметить, что за три недели через крупнейший Центр распределения и размещения беженцев из Украины, открытый примарией, прошли около 15 000 человек. На протяжении этого времени службы примарии работали там круглосуточно.

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