Генпримар: Большинство школ Кишинёва выбрали смешанный способ обучения

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Ион Чебан рассказал, как в ближайшее время в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 будут работать школы.

Так, 94 из 148 начальных и средних учебных заведений столицы выбрали 7-ю модель деятельности, которая предусматривает смешанное обучение, – сочетание двух или трёх моделей, в зависимости от специфики или количества учащихся в учреждении. Что касается питания, то с 7 сентября дети будут получать в столовой еду навынос. Постепенно будет осуществлён возврат к обычному способу питания. Также градоначальник заверил, что примария Кишинёва обеспечила все школы и детские сады столицы средствами гигиены и медицинским оборудованием.

Благодарю всех за работу, понимание и участие. Я знаю, что родителям приходится в рабочее время забирать своих детей из школы или детского сада. В связи с этим я прошу работодателей относиться к этому с пониманием, – сказал Чебан.

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