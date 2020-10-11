Генпримар: Асфальт, демонтированный с улицы Албишоара, используется повторно, ничего не выбрасывается и не теряется

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Старый асфальт, который снимают с ремонтируемой улицы Албишоара, вывозят в пригороды для восстановления местных дорог. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

– Как я говорил ранее, все строительные материалы, которые были демонтированы со строительных площадок в столице, распределяются и используются повторно. Ничего не выброшено и не потеряно. Могут быть нарушения, но для этого создана группа мониторинга. Управление транспорта периодически отчитывается по этому поводу и несет ответственность за то, чтобы все пригороды, которые запросили использованный асфальт, получили его, – отметил градоначальник.

То же самое происходит и с демонтированной тротуарной плиткой, которая распределяется между учебными учреждениями.

Отметим, что улица Албишоара будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года.