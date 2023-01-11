Генеральный секретарь Минюста подала в отставку

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Правительство на сегодняшнем заседании приняло отставку Стеллы Чобану с поста генерального секретаря министерства юстиции.

В то же время правительство предложило послу Республики Молдова в Греческой Республике Андрею Попову исполнять обязанности посла нашей страны на Кипре. А посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко также будет назначен послом в Грузии.

В то же время Игорь Вылку был восстановлен в должности заместителя генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов на основании решения суда, передает moldpres.md.

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