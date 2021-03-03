Генеральная прокуратура обозначила приоритеты на этот год

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Генеральная прокуратура объявила свои приоритеты на этот год. Они систематизированы по пяти направлениям.

Согласно сообщению для прессы учреждения, в 2021 году в судебном сегменте прокуратура сосредоточится на: снижении явления затягивания судебного разбирательства уголовных дел в судах путем активизации применения специальных процедур к рассмотрению уголовных дел в суде; продолжении процесса выявления политических или заказных уголовных дел и принятия правовых мер по восстановлению пострадавших лиц в их правах; противодействии злоупотреблению следствием и правовой классификацией в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса (мошенничество) фактов, связанных с невыполнения сторонами гражданских обязательств, пересмотром уголовных дел как на стадии обвинения, так и в ходе судебного процесса.

Среди приоритетов на 2021 год также числится внедрение нового механизма оценки дел с безотзывными решениями об оправдании обвиняемых или прекращении уголовного производства по причине нереабилитации и активизация институционального диалога с государственным агентом для формирования позиции Республики Молдова в Европейском суде по правам человека, пишет moldpres.md.

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