Генеральная прокуратура обозначила приоритеты на этот год

Генеральная прокуратура обозначила приоритеты на этот год

Генеральная прокуратура объявила свои приоритеты на этот год. Они систематизированы по пяти направлениям. 

Согласно сообщению для прессы учреждения, в 2021 году в судебном сегменте прокуратура сосредоточится на: снижении явления затягивания судебного разбирательства уголовных дел в судах путем активизации применения специальных процедур к рассмотрению уголовных дел в суде; продолжении процесса выявления политических или заказных уголовных дел и принятия правовых мер по восстановлению пострадавших лиц в их правах; противодействии злоупотреблению следствием и правовой классификацией в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса (мошенничество) фактов, связанных с невыполнения сторонами гражданских обязательств, пересмотром уголовных дел как на стадии обвинения, так и в ходе судебного процесса.

Среди приоритетов на 2021 год также числится внедрение нового механизма оценки дел с безотзывными решениями об оправдании обвиняемых или прекращении уголовного производства по причине нереабилитации и активизация институционального диалога с государственным агентом для формирования позиции Республики Молдова в Европейском суде по правам человека, пишет moldpres.md.

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