Генеральная прокуратура дала отрицательное заключение поправкам в Закон о прокуратуре

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«Преследуется цель политического вмешательства». Так в Генпрокуратуре прокомментировали предлагаемые пропрезидентской партией изменения.

– Предлагаемыми поправками в Закон № 3/2016о «О прокуратуре» авторы фактически преследуют цель создания новых процедур, с прямым участием политических институтов, для устранения генерального прокурора. Спешка, с которой осуществляются эти действия, сопровождаемые агрессивной риторикой со стороны политиков и чиновников высокого ранга в отношении генерального прокурора, не соответствует законным требованиям, регламентирующим процедуры рассмотрения и одобрения законодательных актов. (…) Неприемлема формула, предложенная в статье 301, относительно оценки достижений генерального прокурора, тем более, что способ создания и функционирования органа, о котором предстоит высказаться впоследствии, представляет очевидное вмешательство в конституционные гарантии независимости прокуратуры и генерального прокурора, — говорится в заключении ведомства.

Напомним, что парламент проголосовал в первом чтении за законопроект, предусматривающий создание механизма по проверке деятельности генерального прокурора. Эксперты и представители неправительственных организаций раскритиковали данную инициативу.

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