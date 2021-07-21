Где в столице располагаются сезонные ярмарки: узнайте адреса

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Как сообщили в столичной примарии, в различных секторах города предусмотрены 17 локаций для проведения сельскохозяйственных ярмарок по выходным дням до конца ноября.

На днях муниципалитет утвердил ещё 9 мест для проведения постоянных ярмарок в двух секторах Кишинёва с 19 июля по 31 августа.

Где можно посетить ярмарки выходного дня в столице:

Сектор Ботаника: бул. Траян, ул. Бутукулуй, 22, шос. Мунчешть 598-600;

Сектор Буюканы: бул. Штефана чел Маре, 202, Каля Ешилор, 11/4, Кодрилор, 16;

Сектор Центр: Н. Тестемицану, 30 (на парковке);

Сектор Рышкановка: А. Дога, 35, М. Костин (у сквера напротив дома 13/1), Киев, 7, Н. Димо, 11, Каля Орхеюлуй, 109/2;

Сектор Чеканы: А. Руссо, 61/1-63/1, М. Драган, 28, бул. Мирча чел Бэтрын, 1, 8, 23.

Где можно посетить постоянные ярмарки в столице:

Сектор Ботаника: Индепенденцей, 18 (угол с бул. Траян);

Сектор Буюканы: улица Кодрилор, 16;

Сектор Рышкановка: А. Дога, 35, Каля Мошилор, 2/1, Албишоара, 80/4-80/5, Каля Орхеюлуй, 105/1, 109/2, Чевкарь, 8-10, М. Басараб, 1;

Сектор Центр: шос. Хынчешть, 86 (на парковке), Яловень, 98/1, Гренобля, 165/4, Друмул Виилор, 26;

Сектор Чеканы: П. Заднипру, 11, Мирча чел Бэтрын, 8, 23, 39.

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