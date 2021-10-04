Где в понедельник будут работать мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в понедельник, 4 октября, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10.00 до 18.00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: Центр, ул. Спикулуй, Южный автовокзал, возле остановки общественного транспорта. Автобус: Трушены, ул. 27 Августа, 2, возле центра здоровья.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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