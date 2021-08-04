Где в Молдове самый высокий показатель вакцинации: лидирует Кишинёв

0

Самый высокий показатель вакцинации в Молдове зарегистрирован в Кишинёве: почти 22% граждан получили обе дозы прививок. Активно идёт процесс иммунизации и в Сороках, Чимишлии и Страшенах – там вакцины получили около 15% населения.

В Сынжерей, Тараклии и Гагаузии самые низкие показатели – вакцинировано 8-10% граждан.

В стране функционируют 530 пунктов вакцинации. До сих пор прививки от коронавируса получили в общей сложности 18% населения страны, пишет tv8.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.