Где в Молдове самый высокий показатель вакцинации: лидирует Кишинёв

Где в Молдове самый высокий показатель вакцинации: лидирует Кишинёв

Самый высокий показатель вакцинации в Молдове зарегистрирован в Кишинёве: почти 22% граждан получили обе дозы прививок. Активно идёт процесс иммунизации и в Сороках, Чимишлии и Страшенах – там вакцины получили около 15% населения.  

В Сынжерей, Тараклии и Гагаузии самые низкие показатели – вакцинировано 8-10% граждан.

В стране функционируют 530 пунктов вакцинации. До сих пор прививки от коронавируса получили в общей сложности 18% населения страны, пишет tv8.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md