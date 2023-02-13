Где в Кишинёве можно купить мэрцишоры и сувениры: список адресов

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Опубликован список адресов, по которым разрешена продажа мэрцишоров, сувениров и цветов в преддверии праздников.



Буюканы:

И. Крянгэ, 74, 76, 78, 49;

Алба-Юлия, 196/2, 196/3, 196/4, 204;

Парис, 47;

Каля Ешилор, 1, 3, 2/3, 16/6.

Центр:

Штефана чел Маре, 8;

Миорица, 10;

Н. Тестемицану, угол с К. Вырнав, 13;

Н. Тестимицану, 30;

А. Щусева, 55;

Измаил, 96, угол с Д. Кантемира;

Измаил, 84/3;

Армянская, угол с М. Варлаам;

Арборилор, 21;

Академическая, 12;

Хынчештское шоссе, 58;

Спрынченоайя, 1;

Г. Асаки, 79;

Гренобле, 165/3;

В. Александри, 8.

Ботаника:

Дечебал, 34, парк “Долина роз”, у фонтана;

Дачия, 20, 21/1 (McDonalds);

Куза-Водэ, 37, 23.

Чеканы:

М. чел Батрын, 1 (угол с А. Руссо), 11, 12 (угол с П. Заднипру), 28, 23/5 (угол с И. Думенюк, рядом с остановкой);

М. Дрэган, 4, М. Дрэган, угол с Чокана;

А. Руссо, 28;

Волунтарилор, 9.

Рышкановка:

Б. Воевод, угол с Киев;

Московский проспект, 10/1, угол с М. Костин;

Каля Орхеюлуй, 105/1;

Болгарская, 99-107;

А. чел Бун, 13-15;

Т. Владимиреску, 12/1;

Н. Димо, 17/2 – 17/3.

Садовые цветы можно купить по следующим адресам:

Московский проспект, 9/5, 10/1, 19;

А. Руссо, 1/1, 15;

Б. Воевод, 1/1;

Киев, 16/1;

Албишоара, 80/5;

Соколень, 7/1.

Напоминаем, что до 12 марта на ПВНС работает весенняя ярмарка.

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