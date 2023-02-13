Где в Кишинёве можно купить мэрцишоры и сувениры: список адресов

Опубликован список адресов, по которым разрешена продажа мэрцишоров, сувениров и цветов в преддверии праздников.
Буюканы:
И. Крянгэ, 74, 76, 78, 49;
Алба-Юлия, 196/2, 196/3, 196/4, 204;
Парис, 47;
Каля Ешилор, 1, 3, 2/3, 16/6.
Центр:
Штефана чел Маре, 8;
Миорица, 10;
Н. Тестемицану, угол с К. Вырнав, 13;
Н. Тестимицану, 30;
А. Щусева, 55;
Измаил, 96, угол с Д. Кантемира;
Измаил, 84/3;
Армянская, угол с М. Варлаам;
Арборилор, 21;
Академическая, 12;
Хынчештское шоссе, 58;
Спрынченоайя, 1;
Г. Асаки, 79;
Гренобле, 165/3;
В. Александри, 8.
Ботаника:
Дечебал, 34, парк “Долина роз”, у фонтана;
Дачия, 20, 21/1 (McDonalds);
Куза-Водэ, 37, 23.
Чеканы:
М. чел Батрын, 1 (угол с А. Руссо), 11, 12 (угол с П. Заднипру), 28, 23/5 (угол с И. Думенюк, рядом с остановкой);
М. Дрэган, 4, М. Дрэган, угол с Чокана;
А. Руссо, 28;
Волунтарилор, 9.
Рышкановка:
Б. Воевод, угол с Киев;
Московский проспект, 10/1, угол с М. Костин;
Каля Орхеюлуй, 105/1;
Болгарская, 99-107;
А. чел Бун, 13-15;
Т. Владимиреску, 12/1;
Н. Димо, 17/2 – 17/3.
Садовые цветы можно купить по следующим адресам:
Московский проспект, 9/5, 10/1, 19;
А. Руссо, 1/1, 15;
Б. Воевод, 1/1;
Киев, 16/1;
Албишоара, 80/5;
Соколень, 7/1.
Напоминаем, что до 12 марта на ПВНС работает весенняя ярмарка.
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