Где в Кишинёве и пригородах не будет воды в пятницу: узнайте адреса

0

Плановые работы проводит поставщик услуги.

В связи с этим 19 августа без воды останутся потребители, проживающие по улицам 31 Августа, 123-125; Б.-Бодони, 37/1; Н. Йорга, 18-26, 21-23 (в том числе в домах с дробью); М. Чеботарь, 16. Отключения запланированы с 09:00 до 18:00.

С 09:00 до 17:00 воду могут отключить на ул. Мунчешть, 271-273, 600-793 (в том числе в домах с дробью); В. Быкулуй, 32; Ревака, 2-6; Змеурей, 39; Бачоий Ной, 2-8; пер. В. Зарзар, 7-21; Имашулуй, 2-11.

А с 09:00 до 20:00 воды не будет в Колонице по ул. Валя Лакулуй.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.