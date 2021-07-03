Где в эти выходные можно привиться от коронавируса

Где в эти выходные можно привиться от коронавируса

Мобильные пункты вакцинации будут работать в субботу и воскресенье в Кишинёве, Вадул-луй-Водэ и Оргееве. 

Так, 3 июля троллейбус будет на Чеканах (Мирча чел Батрын, 8, возле магазина “Фидеско”), а 4 июля – на Рышкановке (Григоре Виеру, возле Нацбанка).

Автобус будет в субботу в Вадул-луй-Водэ (Штефана чел Маре, 40, возле Центра здоровья), а в воскресенье – в Старом Оргееве (Бутучены).

График работы пунктов – с 10.00 до 18.00. Для вакцинации доступны препараты AstraZeneca и Sinovac. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

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