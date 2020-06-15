Где сегодня в столице не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Николае Титулеску, 47, 47A – с 09:00 до 11:00; Дачия, 44/7, 46, 46A – с 11:00 до 13:00; Дачия, 50 – с 13:00 до 15:00; Дачия, 999, 9999 – частично, с 10:00 до 16:00.

Буюканы:

Балканское шоссе, 1, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 3A, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/7C, 7/8, 7/9; 7, 9, 20 – с 09:15 до 17:00. Алба-Юлия, 8/3, 12, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 19, Ион Пеливан, 11, 13, 13A – с 09:10 до 17:00.

Центр:

Ион Инкулец, 21-101, 28-82, Михай Чакир, 15/1, Н. Тестимицану, 6, 3/1,Павел Боцу, 5/1 – с 09:15 до 17:00.

Чеканы:

Алчедар, 4, Арионешть, 2, 2A, 6,Колоница, 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, переулок Колоница, 3, Хайдукул Бужор, 96, 78/1, 92/1, переулок Николае Милеску-Спэтару, 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ, 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:15 до 17:00.

Рышкановка:

В. Бадиу, 1-5, 12, Каля Орхеюлуй, 91, 95 – с 09:00 до 17:00; Флорэрий, 2, 2/1, 2/J, K, M, Z, 6/1, 7; переулок Флорэрий, 2/A, D, E, I, L, M, V, Z, 4; Мачилор, 3, 5, Пажурий, 6, 20/2, 16, Т. Владимиреску, 4 – с 09:25 до 17:00.

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