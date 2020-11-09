Где сегодня в Кишинёве не будет электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника:
Дачия, 39, 41/5, 49, 49/1, 49/1A, 49/2, 49/3, 49/7, 49/8, 49/10, 49/14, 51, 51/2, Пэдурий, 18 – с 13:00 до 16:00;
Трандафирилор, 11/1 – с 09:00 до 13:00;
Трандафирилор, 11/2, 13, 13/5 – с 13:00 до 17:00.
Буюканы:
Балканское шоссе, 11, Басарабилор, 1-25, 2-26, Кодрилор, 10, Ион Буздуган, 22, 24, Мушатинилор, 9, 11, 13, 27, 29 – с 09:00 до 17:00.
Рышкановка:
Алеку Руссо, 11, 11/1, Мирон Костин, 26/4 – с 09:10 до 17:00.
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