Где сегодня находятся радары: список улиц и трасс

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Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 17 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах.



M 1, село Дэнчень;

M 1, 30 – 45 км;

M-2, 73 – 83 км, с. Воловица Александру чел Бун, Раковэц, Редь-Черешновэц, Паркань, Стойкань, Солонец, Слобозия-Кремене, Слобозия Вэрэнкэу;

M-3, 25 – 35 км; 125-134 км Светлый – Балабану);

M-3, 142-150 км (Балабану – Алуату – Кирилловка);

M-5, Крива – Бельцы – Кишинёв, 46 – 90 км; 91 – 133 км;

R-1, 10 – 35 км, 40 – 70 км;

R-3, Чимишлия, Гура Галбенэ;

R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, с. Мэгдэчешть, 30 – 60 км; 60 – 83 км; 89 – 115 км; 110 – 127 км; 130 – 138 км;

R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 130 – 138 км (окружная в Бельцах);

R-7, 9 – 47 км; 47 – 89 км (с. Згурица, Кетросу);

R-9, 26 – 37 км;

R-12, 17 – 60 км (с. София, Пеления);

R-13, 25 – 35 км, г. Флорешты, бул. Викторией, с. Маркулешты;

R-14, 25 – 35 км, 38 – 48, с. Лунга, Фрумушика, Извоаре, Трифэнешть, Севирова, Гиндешть, Гура Каменчий, Продэнешть, Домулджень, Бобулешть, Гвоздеве;

R-20, 25 – 50 км;

R-28, 5 – 10 км, с. Кирсово, Конгаз;

R-32, 5 – 13 км, с. Гаваноаса, Пеленей;

R-33, 1 – 15 км;

R-34, 2 – 25 км; 99+500 м, до 105 км;

R-34, 108 – 118 км (Киркань – Трестешть);

R-34, 132-140 км (с. Крихана Веке, Пашкань, Манта);

G-9, Окница – Русень;

G-5: R6 – Препелица – Бэлэшешть, 0 – 9 км;

мун. Бельцы, ул. Н. Йорга, Ю. Гагарин;

мун. Кагул, ул. М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин;

мун. Сорока;

г. Кантемир, с. Хэнэсень;

г. Чимишлия, ул. Штефан чел Маре, ул. Четатя Албэ;

г. Дрокия, Сорокское шоссе, ул. Г. Водэ;

г. Рышкань, ул. Индепенденцей;

г. Леова, с. Хэснэшений Ной, Яргара, Тигеч;

г. Сынжерей, ул. Индепенденцей;

Бричанский район: г. Бричаны, с. Белявинцы, Кракушений Ной;

Леовский район: с. Яргара;

Ниспоренский район: с. Вэрзэрешть, Бэрбоень, Маринич.

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