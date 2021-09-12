Где сегодня находятся радары: список трасс и улиц

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Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 12 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах.

M-2 км 73 – 83, ул. Александру чел Бун;

M-3, км 125-134 (Светлый – Балабану);

M-3, км 142-150 (Балабану – Алеуту – Кирилловка);

M-5, Крива-Бельцы-Кишинёв, в городе Купчинь;

M-5 км 120 – 130 (село Реча);

R-6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 89 – 127;

R-6 Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 130 – 138 (объездная дорога);

R-7 км 11-21 (село Згурица);

R-13 км 25 – 35 город Флорешты, бульвар Победы, село Маркулешты;

R-14 км 38 – 48 город Гиндешты, село Гура Каменчий;

R-14 км 25 – 35 сёла Продэнешть, Кэпрешть, Домулджень;

R-28, км 10-15;

R-34 км 99+500 м до км 105;

R-34, км 108-116 (Киркань – Третешть);

R-34, км 132-140 (сёла Крихана Веке, Пашкань, Манта);

региональная дорога G 56: R6 – Препелица – Бэлэшешть, км 0 – 9;

муниципий Бельцы, улица Дечебал, Н.Йорга – Ю.Гагарина;

муниципий Сорока, улица Околирий;

муниципий Кагул (улица Михай Витязул, шоссе Скея, улица И. Спирин);

город Бричаны, сёла Белявинцы, Кракушений Ной;

город Чадыр-Лунга;

город Сынжерей, улица Индепенденцей;

город Чимишлия, улицы Штефана чел Маре, Четатя Албэ;

Дрокия, ул. Буданов;

село Яргара Леовского района.

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