Где сегодня находятся радары: список трасс и улиц

Где сегодня находятся радары: список трасс и улиц

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 12 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах. 

  • M-2 км 73 – 83, ул. Александру чел Бун;
  • M-3, км 125-134 (Светлый – Балабану);
  • M-3, км 142-150 (Балабану – Алеуту – Кирилловка);
  • M-5, Крива-Бельцы-Кишинёв, в городе Купчинь;
  • M-5 км 120 – 130 (село Реча);
  • R-6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 89 – 127;
  • R-6 Кишинёв – Оргеев – Бельцы, км 130 – 138 (объездная дорога);
  • R-7 км 11-21 (село Згурица);
  • R-13 км 25 – 35 город Флорешты, бульвар Победы, село Маркулешты;
  • R-14 км 38 – 48 город Гиндешты, село Гура Каменчий;
  • R-14 км 25 – 35 сёла Продэнешть, Кэпрешть, Домулджень;
  • R-28, км 10-15;
  • R-34 км 99+500 м до км 105;
  • R-34, км 108-116 (Киркань – Третешть);
  • R-34, км 132-140 (сёла Крихана Веке, Пашкань, Манта);
  • региональная дорога G 56: R6 – Препелица – Бэлэшешть, км 0 – 9;
  • муниципий Бельцы, улица Дечебал, Н.Йорга – Ю.Гагарина;
  • муниципий Сорока, улица Околирий;
  • муниципий Кагул (улица Михай Витязул, шоссе Скея, улица И. Спирин);
  • город Бричаны, сёла Белявинцы, Кракушений Ной;
  • город Чадыр-Лунга;
  • город Сынжерей, улица Индепенденцей;
  • город Чимишлия, улицы Штефана чел Маре, Четатя Албэ;
  • Дрокия, ул. Буданов;
  • село Яргара Леовского района.

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