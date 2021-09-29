Где сегодня “дежурят” радары: список трасс и улиц

Где сегодня “дежурят” радары: список трасс и улиц

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 29 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах. 

  • M-3, 125-134 км (Светлый – Балабану);
  • M-3, 142-150 км (Балабану – Алуату – Кирилловка);
  • M-5, Крива – Бельцы – Кишинёв, г. Купчинь;
  • M-5, 120 – 130 км (с. Реча, Рышканский район);
  • R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 130 – 138 км (окружная в Бельцах);
  • R6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 89 – 127 км;
  • R-7, 11-21 км (с. Згурица, Дрокиевский район);
  • R-13, 25 – 35 км, г. Флорешты, бул. Викторией, с. Мэркулешты;
  • R-14, 38 – 48 км, г. Гиндешты, с. Гура Каменчий;
  • R-14, 25 – 35 км, с. Продэнешть, Кэпрешть, Домулджень;
  • R-28, 10-15 км;
  • R-34, 99 км+500 м до 105 км;
  • R -34, 108-116 км (Киркань – Третешть);
  • R-34, 132-140 км (с. Крихана Веке, с. Пашкань, с. Манта);
  • G 56: R6 – Препелица – Бэлэшешть, 0 – 9 км;
  • мун. Бельцы, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин;
  • мун. Кагул, ул. М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин;
  • г. Чадыр-Лунга;
  • г. Сынжерей, ул. Индепенденцей;
  • г. Чимишлия, ул. Штефана чел Маре, ул. Четатя Албэ;
  • г. Дрокия, ул. Буданов;
  • с. Яргара, Леовский район.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md