Где сегодня “дежурят” радары: список трасс и улиц

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Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 29 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах.

M-3, 125-134 км (Светлый – Балабану);

M-3, 142-150 км (Балабану – Алуату – Кирилловка);

M-5, Крива – Бельцы – Кишинёв, г. Купчинь;

M-5, 120 – 130 км (с. Реча, Рышканский район);

R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 130 – 138 км (окружная в Бельцах);

R6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 89 – 127 км;

R-7, 11-21 км (с. Згурица, Дрокиевский район);

R-13, 25 – 35 км, г. Флорешты, бул. Викторией, с. Мэркулешты;

R-14, 38 – 48 км, г. Гиндешты, с. Гура Каменчий;

R-14, 25 – 35 км, с. Продэнешть, Кэпрешть, Домулджень;

R-28, 10-15 км;

R-34, 99 км+500 м до 105 км;

R -34, 108-116 км (Киркань – Третешть);

R-34, 132-140 км (с. Крихана Веке, с. Пашкань, с. Манта);

G 56: R6 – Препелица – Бэлэшешть, 0 – 9 км;

мун. Бельцы, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин;

мун. Кагул, ул. М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин;

г. Чадыр-Лунга;

г. Сынжерей, ул. Индепенденцей;

г. Чимишлия, ул. Штефана чел Маре, ул. Четатя Албэ;

г. Дрокия, ул. Буданов;

с. Яргара, Леовский район.

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