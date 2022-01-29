Где сегодня будут работать мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в субботу, 29 января, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 12.00 до 18.00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: Центр, ул. Миорица/Хынчештское шоссе, рядом с жилым комплексом “Миорица”. Автобус: Буюканы, ул. Гиочеилор, парк “Валя Морилор”.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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