Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 8 июня, два мобильных пункта вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10.00 до 18.00 в локациях, указанных ниже.

Троллейбус: сектор Чеканы, рынок “Agro Mondial” (на кругу).

Автобус: г. Сынжера, ул. 31 Августа, 9 (возле Дома культуры).

Мобильные пункты вакцинации в столице и пригородах будут функционировать до конца июня.

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