Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в воскресенье, 30 января, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 12.00 до 18.00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: Чеканы, ул. Алеку Руссо/бул. Мирча чел Бэтрын (продовольственный рынок); Автобус: Ботаника, ул. Сармизеджетуса, 51, напротив МП “Городской автобусный парк”.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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