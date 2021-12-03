Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в пятницу, 3 декабря, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10.00 до 18.00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: Центр, ул. Арборилор, 21, возле ТЦ Shopping MallDova. Автобус: Центр, ул. Армянская, на парковке у входа на Центральный рынок.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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