Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 2 июля, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10.00 до 18.00 в нижеуказанных локациях.

Троллейбус: сектор Ботаника, ул. Мунчешть/ул. Пандурилор, возле здания “Почта Молдовы”.

Автобус: с. Чореску, ул. Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.

Мобильные пункты вакцинации будут работать до конца июля.

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