Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 12 сентября, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10.00 до 18.00 в указанных ниже локациях.

Троллейбус: сектор Чеканы, бул. Мирча чел Бэтрын, 32, возле магазина Kaufand.

Автобус: Центр, ул. Армянская, у входа на Центральный рынок.

Желающие вакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

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