Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

Где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 30 июля, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут находиться по указанным ниже адресам.  

Троллейбус: Центр, ул. П. Халиппа, возле клиники “Эмилиан Коцага”.

Автобус: Трушены, ул. Штефана чел Маре, 1, возле ТЦ “Zurzulea”.

Мобильные пункты вакцинации будут работать с 10.00 до 18.00. Желающие поставить прививку должны иметь при себе удостоверение личности.

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