Где пройти скрининг?

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Где-то в новостях промелькнуло, что в Кишинёве можно будет бесплатно обследовать родинки на теле. А можно узнать, куда обращаться и когда проводятся эти исследования? А. Голбан, Дурлешты

Как выяснила «АиФ в Молдове», в муниципии проводится бесплатный скрининг пигментных невусов (родинок) для жителей столицы. Акция будет проходить по выходным до августа в секторах города по установленному графику в рамках кампании «Рак кожи можно предотвратить! Будь в безопасности! Проверься бесплатно!». Кампания проводится в партнёрстве с сетью аптек Farmacia Familiei в соответствии с положениями Национальной программы по борьбе с раком на 2016 – 2025 годы.

Адреса, по которым можно бесплатно пройти скрининг в июне по выходным с 09:00 до 19:00 часов:

04–05 июня – Farmacia Familiei, бул. Дечебал, 99;

11–12 июня – Farmacia Familiei, ул. Соколень, 7;

18–19 июня – Farmacia Familiei, пр-т Штефана чел Маре, 126;

25–26 июня – Farmacia Familiei, пр-т Штефана чел Маре, 148.