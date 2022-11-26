Где пройдут ярмарки выходного дня в эти субботу и воскресенье

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26 и 27 ноября жители и гости столицы смогут посетить ярмарки по указанным ниже адресам.

Ботаника:

На бул. Дачия, 16/1, состоится ярмарка местных производителей, организованная АО “Перспектива” совместно с претурой сектора.

Буюканы:

Перед зданием “Кеntford” (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу пройдёт ярмарка “EcoLocal”. В парке “Алунелул” (Каля Ешилор, 11/4) в субботу и воскресенье будет организована ярмарка местных производителей “Camara fest”.

Центр:

ул. Тестемицану, 13, 30 – ярмарки фруктов и овощей. На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) будет работать Блошиный рынок.

Рышкановка:

На ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, Чеукарь, 8, на Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараба, 6 состоятся ярмарки-продажи фруктов, овощей и продуктов пчеловодства.

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