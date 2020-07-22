Где приобрести компенсированные лекарства?

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У меня периодически скачет давление, но я его сбиваю лекарствами, о которых вычитала в интернете. Понимаю, что уже пора к врачу. Правда, что какие-то медпрепараты частично оплачиваются государством? С. Маджару, Бельцы

Отвечает Лилия Кицану, начальник отдела обслуживания и информации Национальной медицинской страховой компании:

– Любое застрахованное лицо имеет право на компенсированные лекарства из Фонда обязательного медстрахования (ФОМС): дети в возрасте до 18 лет, беременные женщины, лица с острыми и хроническими заболеваниями. Компенсированные препараты предназначены для лечения сахарного диабета, анемии, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, офтальмологических и других заболеваний.

Дети получают полностью компенсированные медикаменты, а взрослым из ФОМС они покрываются как частично (на 30%, 50%, 70%), так и на все 100%. Компенсированные медикаменты выписывают для амбулаторного лечения, лечения в процедурном кабинете или на дому.

Рецепт на компенсированные лекарства выписывает семейный врач либо один из специалистов – педиатр, эндокринолог, психиатр, невропатолог. В рецепте указывается общее международное название, то есть действующее вещество. В аптеке вы имеете право выбрать лекарство из списка препаратов с одним и тем же действующим веществом, но отличающихся по цене. Список компенсированных лекарств можно найти у семейного врача, в аптеках, на сайте www.cnam.md.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону НМСК 0 800 99999.