Где обещанная экономия? Президентство Санду обходится гражданам на 5,5 млн леев дороже, чем Додона

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Аппарат президента Майи Санду потратит в этом году на 5,5 млн леев больше на свои расходы, чем во времена президентства Игоря Додона. Правительство увеличило сегодня бюджет президентуры ещё на 1,5 млн леев. Таким образом, общая сумма затрат превысит 34 млн.

Для сравнения: в 2020 году, когда в Молдове был пандемический и экономический кризис, а также засуха, президентура под руководством Игоря Додона, напротив, урезала свои расходы и потратила 27,5 млн леев вместо запланированных более 31 млн, напоминает telegraph.md.

Будучи кандидатом на пост главы государства, Майя Санду обещала урезать расходы на содержание президентуры и “не шиковать”.

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