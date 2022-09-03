Где сегодня и завтра можно посетить ярмарки выходного дня

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3 и 4 сентября жители и гости столицы смогут посетить ярмарки по указанным ниже адресам.

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию “Кеntford”, бул. Штефана чел Маре, 202, состоится ярмарка “EcoLocal”.

Ботаника:

Бул. Дачия, 1/2, пересечение ул. Н. Зелинского с бул. Дечебал – школьные ярмарки;

На бул. Траян, 22, ул. Бутукулуй, Мунчештское шоссе, 170, 600 пройдут ярмарки овощей и фруктов;

В парке “Валя Трандафирилор” состоится фестиваль “Street Food”. Здесь же будет организована выставка-продажа изделий народных мастеров.

Центр:

Ул. Измаил, 94 – угол с бул. Д. Кантемира, ул. М. Варлаам, 56 – школьные и благотворительные ярмарки;

На ул. Тираспольской, 5-9 (рядом с вокзалом) откроется блошиный рынок;

На ул. Измаил, 94 – угол с бул. Д. Кантемира, ул. Н. Тестемицану, 30, 13 пройдут ярмарки местных производителей.

Рышкановка:

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, состоится ярмарка по продаже фруктов, овощей и продуктов пчеловодства. Подобные мероприятия состоятся также на ул. Каля Орхеюлуй, 109/2, ул. А. Дога, 35, 43/3, ул. Чеукарь, 8, Богдан-Воевод, 6/2, А. Руссо, 7/2;

Также продолжаются школьные ярмарки: ул. Богдана-Воевод, 1/1, ул. Александру чел Бун, 15; ул. Болгарская, 101-107.

Чеканы:

Школьная ярмарка проходит на ул. Алеку Руссо, 63/1.

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