Где можно подписаться за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона: локации палаток

Сбор подписей в поддержку проведения консультативного референдума о судьбе участка бывшего Республиканского стадиона продолжается.
Поддержать инициативу, поставив свою подпись, можно в следующих локациях.
Центр:
⁃ ул. Армянская/Штефана чел Маре,
⁃ у ТЦ «Unic».
Ботаника:
⁃ у McDonald’s,
⁃ у «Золотой осени».
Рышкановка:
⁃ у ТЦ «Союз»,
⁃ у Афганского парка.
Буюканы:
⁃ у рынка «Дельфин»,
⁃ у «Flacara».
Чеканы:
⁃ на бул. Мирча чел Бэтрын (у круга).
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