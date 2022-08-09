Где можно подписаться за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона: локации палаток

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Сбор подписей в поддержку проведения консультативного референдума о судьбе участка бывшего Республиканского стадиона продолжается.

Поддержать инициативу, поставив свою подпись, можно в следующих локациях.

Центр:

⁃ ул. Армянская/Штефана чел Маре,

⁃ у ТЦ «Unic».

Ботаника:

⁃ у McDonald’s,

⁃ у «Золотой осени».

Рышкановка:

⁃ у ТЦ «Союз»,

⁃ у Афганского парка.

Буюканы:

⁃ у рынка «Дельфин»,

⁃ у «Flacara».

Чеканы:

⁃ на бул. Мирча чел Бэтрын (у круга).

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