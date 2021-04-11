Где можно обменять порванные, поврежденные или грязные банкноты

0

Физические и юридические лица, у которых есть изношенные или поврежденные банкноты или металлические монеты, могут их заменить. Обмен осуществляется в Национальном банке Молдовы (в случае физических лиц) или в лицензированных банках Республики Молдова, в том числе в их подразделениях (как для физических, так и для юридических лиц).

Обмениваются и выплачивается в полном объеме эквивалент грязных банкнот: с надписями или рисунками; продырявленные или порванные; части которых склеены скотчем или другими средствами. Также можно обменять обесцвеченные банкноты, с отсутствующими или помятыми углами.

Отклоняются банкноты, у которых отсутствует более 45% поверхности, или которые были намеренно повреждены (разрезаны и т.п.). Они изымаются из обращения, а их эквивалент не выплачивается.

Что касается монет, обмениваются те, у которых сохранились изображения на лицевой и на задней сторонах, но которые в результате механических повреждений или воздействия некоторых факторов окружающей среды изменили свою первоначальную форму. Однако отклоняются металлические монеты, утратившие силу платёжного средства.

Физические и юридические лица должны помнить, что банкноты или металлические монеты, которые считаются сомнительными, изымаются из обращения и передаются специализированному подразделению Министерства внутренних дел для установления их подлинности. В случае удержанных банкнот банк выдает вкладчику подтверждающий документ, пишет ipn.md.

При обмене в кассе НБМ национальной монеты, несоответствующей обращению, на сумму более 500 леев, физическое лицо должно представить удостоверение личности и заполнить заявление. В случае обмена национальной монеты, несоответствующей обращению, на сумму более 200 тысяч леев, заявитель должен заполнить анкету клиента в соответствии с требованиями Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем самым он выражает свое согласие на обработку персональных данных, предоставленных НБМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.