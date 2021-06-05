Где можно будет сделать прививку от коронавируса в эти выходные

Где можно будет сделать прививку от коронавируса в эти выходные

Мобильные пункты вакцинации будут работать и в эти выходные, 5 и 6 июня. 

Так, в субботу троллейбус будет находиться на Телецентре, возле рынка Докучаева, а в воскресенье – на Скулянке, возле парка “Ла извор”. Автобус будет 5 июня в Колонице, а 6 июня – в Дурлештах. График работы – с 10.00 до 18.00. Удостоверение личности обязательно.

Кроме того, марафоны вакцинации в эти выходные пройдут в Бричанах и Единцах.

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