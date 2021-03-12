Где компенсации на отопление?

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Что случилось в этом году с компенсацией на отопление? На календаре уже март, а многие люди жалуются, что до сих пор эта услуга частично не погашается мэрией Кишинёва? Её вообще планируют выплачивать? С. Лука, Кишинёв

Отвечает Ион Чебан, мэр Кишинёва:

– До 26 февраля было рассмотрено около 26,5 тыс. заявлений граждан о предоставлении им компенсаций на тепло на холодный период 2020–2021 года. Из них 23 047 заявок были приняты, 3379 отклонены, а 382 просителя должны написать новые заявления.

Больше всего заявлений зарегистрировано в секторе Ботаника (7925), из них принято 7515. В

секторе Рышкановка было проверено 7208 заявлений, из которых 6533 одобрены. В секторах Боюканы и Чеканы было подано 3268 и 2710 заявлений соответственно, из которых 2856 и 2668 заявок приняты. В секторе Центр зарегистрировано 1475 заявок. В пригородах было подано 2043 заявления, принято 2000.

В мартовском счёте для всех, у кого принята заявка, будет рассчитана компенсация за все месяцы с начала отопительного сезона. Остальные граждане получат компенсацию в следующем месяце.