Где искать палатки, чтобы подписаться за референдум о судьбе Республиканского стадиона: адреса

0

По всему Кишинёву размещены палатки красного цвета, в которых жители муниципия могут поставить подпись за проведение референдума о судьбе территории бывшего Республиканского стадиона.

Как отметил на своей странице в соцсети глава инициативной группы, вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, палатки можно найти по указанным ниже локациям.

Ботаника:

У McDonald’s

У «Золотой осени»

Рышкановка:

У ТЦ «Союз»

У Афганского парка

Буюканы:

У рынка «Дельфин»

У «Flacara»

Чеканы:

На ул. Мирча чел Батрын

– Поставить подпись можно также во всех офисах ПСРМ по городу. Кожокару призывает граждан быть активными. – Давайте покажем, что решать судьбу стадиона нам, а не кучке родственников у власти, – отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.