Где искать палатки, чтобы подписаться за референдум о судьбе Республиканского стадиона: адреса

Где искать палатки, чтобы подписаться за референдум о судьбе Республиканского стадиона: адреса

По всему Кишинёву размещены палатки красного цвета, в которых жители муниципия могут поставить подпись за проведение референдума о судьбе территории бывшего Республиканского стадиона.

Как отметил на своей странице в соцсети глава инициативной группы, вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, палатки можно найти по указанным ниже локациям.

Ботаника:

  • У McDonald’s
  • У «Золотой осени»

Рышкановка:

  • У ТЦ «Союз»
  • У Афганского парка

Буюканы:

  • У рынка «Дельфин»
  • У «Flacara»

Чеканы:

  • На ул. Мирча чел Батрын

– Поставить подпись можно также во всех офисах ПСРМ по городу. Кожокару призывает граждан быть активными. – Давайте покажем, что решать судьбу стадиона нам, а не кучке родственников у власти, – отметил он.

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