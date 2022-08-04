Где искать палатки, чтобы подписаться за референдум о судьбе Республиканского стадиона: адреса

По всему Кишинёву размещены палатки красного цвета, в которых жители муниципия могут поставить подпись за проведение референдума о судьбе территории бывшего Республиканского стадиона.
Как отметил на своей странице в соцсети глава инициативной группы, вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, палатки можно найти по указанным ниже локациям.
Ботаника:
- У McDonald’s
- У «Золотой осени»
Рышкановка:
- У ТЦ «Союз»
- У Афганского парка
Буюканы:
- У рынка «Дельфин»
- У «Flacara»
Чеканы:
- На ул. Мирча чел Батрын
– Поставить подпись можно также во всех офисах ПСРМ по городу. Кожокару призывает граждан быть активными. – Давайте покажем, что решать судьбу стадиона нам, а не кучке родственников у власти, – отметил он.
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