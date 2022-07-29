Где искать ярмарки отечественной продукции в эти выходные

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в последние выходные июля в столице традиционно пройдут ярмарки отечественной продукции.

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202), состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции.

В секторе Ботаника будет проходить ярмарка фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны можно найти по следующим адресам: бул. Траян, 22, Мунчештское шоссе, 170 и ул. Бутукулуй.

В секторе Центр будут организованы ярмарки фруктов и овощей. Павильоны будут расположены по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемира) и ул. Н. Тестемицану, 30.

В секторе Рышкановка на Московском проспекте, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, состоятся ярмарки местной продукции. Кроме того, на улице Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35 и Чеукарь, 8 пройдёт ярмарка фруктов и овощей от местных производителей.

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