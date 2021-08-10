Где и как открыть расчетный счет бизнесу?

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Заключение договоров на сумму свыше 100 тысяч рублей, взаимные расчеты с контрагентами делают открытие расчетного счета в банке необходимостью не только для юридического, но и физического лица.

ИП может работать без р/с, если стоимость сделок меньше ста тысяч, не планируется принимать оплату безналичным расчетом.

Пошаговая инструкция

ООО обязано открыть р/с сразу после регистрации в ЕГРЮЛ. Физическое лицо, если такая необходимость существует, обращается в банк сразу после постановки на учет. Действующий бизнес открывает расчетный счет в следующих случаях:

желает сменить банк по причине недовольства обслуживанием;

открывает филиал в другом регионе/городе;

выделяет новое направление работы компании, например, сервис и продажа.

Новый бизнес может воспользоваться услугой регистрации ООО или ИП под ключ. Она включает в себя регистрацию, проводимую сотрудниками банка, с открытием расчетного счета и полным комплексом РКО. Если предприятие уже прошло зарегистрировано, необходимо:

Собрать требуемый пакет документов. Паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации для ИП, учредительные и подтверждающие право распоряжаться деньгами документы, а также копии или оригиналы личных документов генерального директора.

Выбрать банк. Самый ответственный шаг, требующий досконального изучения тарифов и условий, дополнительных опций, предлагаемых физическим и юридическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью.

Подача заявки. Существует два варианта открытия: подача заявки онлайн и непосредственно при личном визите в филиал банка.

Скорость открытия р/с зависит исключительно от внутреннего регламента банка. Получить реквизиты можно даже в день обращения.

Где открыть расчетный счет?

Необходимо обращать внимание на сопутствующие услуги и бонусы, которые полезны конкретно для вашего бизнеса:

Персональный менеджер. Проконсультирует по любому имеющемуся вопросу относительно РКО. Всегда в курсе конкретной специфике работы компании.

Овердрафт и кредиты. Без заемных средств и возможности уходить в минус по р/с во многих ситуациях не обойтись.

Эквайринг. Позволяет снабдить торговую точку POS-терминалами и принимать оплату банковскими картами.

Немаловажное значение имеет список партнеров, позволяющий получить со скидкой рекламу в социальных сетях, создания сайта и многое другое.

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