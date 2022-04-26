Где деньги? Внешняя помощь правительству Гаврилицы сократилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом

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Несмотря на заявления о многочисленных грантах и ​​финансовой помощи со стороны различных государств и международных финансовых организаций, данные Министерства финансов показывают резкое снижение данных поступлений. Так, в первом квартале текущего года было получено грантов всего на 94,5 млн леев, из которых только 600 тыс. леев – от правительств других государств, сообщает mold-street.com.

По данным Минфина, общий объём полученных грантов за первые три месяца этого года почти в 2,5 раза ниже, чем за тот же период 2021 года, когда стоимость полученных грантов составила 232 млн леев. Да и с внешней помощью дела обстоят не лучше. Так, в первом квартале текущего года в национальный публичный бюджет поступило около 408 млн леев в виде внешних займов, тогда как в первом квартале 2021 года правительство сообщило о внешней помощи на сумму более 1,08 млрд леев – то есть в 2,7 раза больше.

Следует отметить, что за последние два месяца в условиях конфликта на Украине и кризиса с беженцами ряд развитых стран и международных финансовых органов объявили о выделении значительных сумм в помощь Республике Молдова. Однако, по данным Министерства финансов, в реальности поступлений пока не было. Учреждение также пока не объяснило, с чем связаны задержки в получении более 60% грантов и кредитов, запланированных на первый квартал.

Примечательно, что в Законе о государственном бюджете на 2022 год запланировано поступление в этом году грантов в размере 1,32 млрд леев, а после внесения поправок эта сумма увеличилась почти в два раз – до 2,54 млрд леев. В то же время объём иностранных кредитов увеличится с 9,42 млрд леев, первоначально запланированных в Законе о госбюджете, до примерно 18,11 млрд леев и достигнет более 6,6% ВВП.

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