Где Аллея художников?

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Когда художников попросили из сквера, что возле Органного зала, мэр обещал, что для них будет обустроена специальная аллея на пешеходной улице. Это так и осталось только обещанием? А. Митрук, Кишинёв

Отвечает Ион Чебан, мэр Кишинёва:

– В Кафедральном парке, на Аллее художников (возле улицы Колумна), уже началась установка специальных конструкций, которые будут служить опорой для выставляемых здесь картин. Всего запланировано установить

20 таких опор. Каждая конструкция будет оборудована обогревателем на холодный период года и уличной мебелью.

Декоративные бетонные элементы были произведены в Кишинёве. Конструкции отлично вписываются в городской ландшафт и формируют эстетичный облик аллеи. Стоимость проекта – €80 тыс., а реализуется он при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Ещё 400 тыс. леев на эти работы выделила претура сектора Боюканы.