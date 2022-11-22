«Газпром»: Предназначенный для молдавских потребителей газ оседает на Украине

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«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Объём газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объём, передаваемый на границе Украины с Молдовой, отмечают в компании.

– 21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Объём фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объём оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа. При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнёт сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объёме суточной недопоставки, – говорится в сообщении.

Также уточняется, что по состоянию на 22 ноября «Газпром» осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.

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