“Газпром” пошёл навстречу Молдове: поставщик согласился отстрочить выплату аванса до 1 сентября

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“Газпром” принял решение в исключительном порядке согласиться с просьбой “Молдовагаз” перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении поставщика.

Как сообщил на своей странице в соцсети Вадим Чебан, АО “Молдовагаз” в ближайшее время обратится в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям РМ с предложением рассмотреть варианты решения вопроса оплаты поставок природного газа в августе и сентябре в целях бесперебойной подачи газа в республику.

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