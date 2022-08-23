“Газпром” ожидает от Молдовы исполнения обязательств по контракту

“Газпром” после предоставления “Молдовагазу” отсрочки по оплате аванса за газ ожидает, что в дальнейшем Молдова будет неукоснительно следовать контрактным обязательствам, сообщил официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов.
– “Газпром” исходит из того, что в дальнейшей молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме, – цитирует его РИА Новости.
Напомним, в понедельник “Газпром” согласился дать Кишинёву отсрочку по выплате аванса за топливо.
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