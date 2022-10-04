«Газпром»: Оставляем за собой возможность полного прекращения поставок газа Молдове

0

ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз». В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В «Газпром» отмечают, что компания «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

– «Газпром» всегда с пониманием относился к просьбам молдавской стороны, подтверждая свою нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, и регулярно удовлетворял данные запросы, – говорится в сообщении российского концерна.

Как ранее отмечалось, НАК «Нафтогаз Украины» отказывается предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине в октябре 2022 года ПАО «Газпром» имеет возможность поставлять в Молдову газ только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.