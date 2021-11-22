“Газпром” может прекратить через 48 часов подачу газа в Молдову за неуплату долгов

– Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты её долговых обязательств в отношении “Газпрома”, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, “Газпромом” было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня “Газпром” в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены, – добавил он.