«Газпром»: Молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта. Имеем право в любой момент расторгнуть его

«Газпром»: Молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта. Имеем право в любой момент расторгнуть его

«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдову в октябре 2022 года в объёме 5,7 млн куб. м в сутки. Он предопределён односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», пояснили в ведомстве. 

В «Газпроме» также отметили, что молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ.

– Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине «Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт, – заключили в компании. 

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