Газовый поток

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Подписан пятилетний контракт на поставку голубого топлива в РМ

29 октября благополучно завершились переговоры между делегацией Республики Молдова и представителями российской компании «Газпром» по вопросу обеспечения нашей страны природным газом.

Формула согласия

Эти переговоры были довольно сложными, состоялось много раундов дискуссий в разных форматах как с РАО «Газпром» в Санкт-Петербурге, так и с администрацией президента Российской Федерации в Москве. Параллельно велись многочисленные телефонные переговоры на разных уровнях. Но всё это было, как ранее писала «АиФ в Молдове», не сразу, а только после того, как нам существенно подняли цену за голубое топливо в октябре и действующая власть поняла, что переговоры по заключению долгосрочного контракта на поставку газа в Молдову должны вестись не руководством АО «Молдовагаз», а чиновниками высокого ранга.

По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, последний раунд переговоров длился три дня – с 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге. В отличие от предыдущих безрезультатных дискуссий, на этот раз, к радости всех граждан РМ, удалось достигнуть устраивающего молдавскую сторону соглашения. А. Спыну от молдавской стороны и глава «Газпрома» А. Миллер от российской подписали протокол, которым установлены детали общей повестки по газовому вопросу, а также на пятилетний срок был заключён контракт между «Молдовагаз» и «Газпромом» на поставку голубого топлива в нашу страну с 1 ноября.

– Что касается цены, была одобрена формула, предложенная нашей делегацией, которая основана на определённом соотношении цен на газ и нефть на рынке, – сказал вице-премьер. – Учитывая, что между «Молдовагаз» и «Газпромом» установлены коммерческие отношения, только если эти компании решат – формула будет обнародована. Но могу сказать, что, исходя из текущих рыночных цен, в ноябре мы будем платить примерно $450 за 1 тыс. м³, а затем стоимость будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях у нас будет цена на газ в два раза ниже рыночной и меньше, чем мы платили в октябре.

Во избежание всяких спекуляций А. Спыну также заявил, что подписанный протокол не предусматривает никаких политических условий и в нём никоим образом не упоминается приднестровский регион. Что же касается долга, образовавшегося у «Молдовагаз» перед российским поставщиком голубого топлива, стороны договорились провести независимый аудит этой задолженности в 2022 году. В результате проверки будет установлена сумма долга и проведены новые переговоры по выявлению способа и сроков его погашения.

Исходя из текущих рыночных цен, в ноябре мы будем платить примерно $450 за 1 тыс. м³, а затем стоимость будет снижаться в зависимости от цены на газ на биржах.

Власть проблем

По мнению политолога, историка, доктора философии Бориса Шаповалова, нынешняя власть создаёт сама себе и стране проблемы, а потом пытается их решать.

– Контракт с «Газпромом» можно было давно продлить без ненужных воплей и на более выгодных условиях. Об этом говорят все специалисты, – отметил Б. Шаповалов. – Но лишь после того как Европа заявила, что не собирается ничего Молдове компенсировать по разнице контрактных цен, Спыну поехал на реальные переговоры. И вот за три дня договорились.

И мечтать не могли

По словам сотрудника Национального института экономических исследований АНМ Михаила Пойсика, власти РМ договорились о такой цене за газ, о которой не могли даже мечтать.

– Это предел возможности в тех условиях, как ведёт себя Молдова по отношению к России, – заявил эксперт. – То, что мы подписали контракт, – это здорово, Россия приняла ту формулу, которую хотела Молдова… РМ в прошлом уже платила за газ по таким ценам, мы справились. Если бы нам пришлось платить $1000 за 1 тыс. м³ (а к этому всё шло), нас ждала бы катастрофа.

По мнению М. Пойсика, даже при таких условиях власти должны разработать механизм поддержки малоимущих граждан, так как, по прогнозам, исходя из цены в $450, рост тарифа на газ составит примерно 50%. А это, в свою очередь, автоматически повлечёт за собой повышение стоимости отопления, электричества, продуктов питания и промышленных товаров.

Анастасия Погодина