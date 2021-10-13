Газовый кризис: в Молдове вводится “режим тревоги”

Газовый кризис: в Молдове вводится “режим тревоги”

Об этом после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявил Андрей Спыну. 

– Объявляем “режим тревоги” во избежание чрезвычайной ситуации и чтобы быть готовыми к любому сценарию. Этот режим нужен для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны, – сказал он. 

Напомним, что контракт о поставках газа в Молдову был продлён всего на месяц – до конца октября. Что будет после этого власти пока не знают.

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