Газовый кризис: в Молдове вводится “режим тревоги”

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Об этом после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявил Андрей Спыну.

– Объявляем “режим тревоги” во избежание чрезвычайной ситуации и чтобы быть готовыми к любому сценарию. Этот режим нужен для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны, – сказал он.

Напомним, что контракт о поставках газа в Молдову был продлён всего на месяц – до конца октября. Что будет после этого власти пока не знают.

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