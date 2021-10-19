Газовый кризис: школы в некоторых районах Молдовы будут отапливать “по графику”

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В образовательных учреждениях Сынжерейского района топить будут “по графику”, а экономические агенты должны организовать посменную работу, чтобы сократить объёмы потребления энергии. Об этом жителей уведомила местная администрация.

В послании районного совета отмечается, что данные меры вызваны тревожной ситуацией в энергетической отрасли.

В то же время в Бельцах “из-за критической ситуации” все школы и детсады и вовсе могут отключить от отопления.

Ранее мы писали, что в образовательных учреждениях Кишинёва уже топят, а старт отопительному сезону во всём муниципии будет дан 22 октября.

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