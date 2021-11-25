Газовый кризис обошёлся гражданам РМ в почти 4 млрд леев

Газовый кризис обошёлся гражданам РМ в почти 4 млрд леев

Эту цифру во время дебатов по проекту бюджетно-налоговой политики на будущий год озвучил министр финансов Думитру Будянский. 

Чиновник уточнил, что она не окончательная и может ещё вырасти.

– Газовый кризис стоит нам на сегодня 3,8 млрд. Эта цифра ещё может вырасти. Это серьёзный удар по бюджету, – сказал он. 

Министр также признал, что из-за чрезвычайных мер пришлось аннулировать другие, запланированные, направленные на экономическое развитие страны.

Газовый кризис в Молдове произошел вследствие того, что правительство Натальи Гаврилицы не смогло вовремя заключить договор с РФ о поставках газа в нашу страну.

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