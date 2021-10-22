“Газовый кризис”: на мемориале потушили Вечный огонь

“Газовый кризис”: на мемориале потушили Вечный огонь

Министерство обороны РМ приняло решение “временно” потушить Вечный огонь на Мемориале воинской славы “Вечность”. Данная мера, как пояснили в ведомстве, связана с “кризисом в энергетической отрасли”. 

– Эта мера была принята в связи с уменьшением давления газа в трубах и из-за климатических условий, а именно – сильного ветра, из-за которого тухнет огонь, – отмечается в сообщении для прессы Минобороны. 

Напомним, сегодня в Молдове было введено чрезвычайное положение из-за газового кризиса.

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